Pokemon Go Rayakan Tahun Baru Dengan Acara Khusus

Jakarta: Niantic mengumumkan acara khusus bertajuk Adventure Sync Hatchathon. Melalui acara ini, Niantic ingin memberikan pemain game karyanya dengan banyak bonus, setelah menetaskan telur atau Eggs.



Acara khusus ini diselenggarakan mulai tanggal 2 Januari hingga 15 Januari mendatang, pukul 1:00 malam waktu pasifik (PST). Namun pemain harus mengaktifkan Adventure Sync agar langkah terhitung selama menetaskan Eggs saat berpindah tempat.

Menyoal bonus, Niantic mengumumkan bahwa pemain Pokemon Go akan menerima Hatch Candy dan Hatch Stardust masing-masing dua kali lipat, dan peluang mendapatkan Eggs 5 km dan 10 km lebih tinggi jika dibandingkan dengan PokeStops dan Gyms.Acara ini disebut Niantic menjadi salah satu bentuk bantuannya terhadap pemain yang memiliki resolusi untuk tetap bugar di tahun 2019, untuk mendorong semangat dalam berolahraga dengan aktivitas menyenangkan.Acara khusus ini tersedia di seluruh dunia selama periode yang telah disebutkan, pada aplikasi di platform Android dan iOS. Pemain harus memastikan telah melakukan hal yang dibutuhkan agar dapat menikmati bonus yang ditawarkan pengembang.Sebelumnya pada bulan September lalu, total pendapatan Pokemon Go dilaporkan mencapai USD2 miliiar (Rp29,8 triliun) sejak ia dirilis pada Juli 2016.Bukan yang tercepat dalam mencapai nilai tersebut, namun waktu yang dibutuhkan Pokemon Go disebut lebih singkat dari Clash Royale dan Candy Crush.(MMI)