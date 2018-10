Battlefield V Masih Pakai Konsep Antologi

Jakarta: Jelang rilis game Battlefield V oleh Electronic Arts tanggal 20 November, kini game tersebut telah merilis video trailer terbaru. Video trailer ini menyajikan pengantar menuju singleplayer Battlefield V.



Sama seperti Battlefield 1, game kali ini masih menyajikan mode singleplayer, selain tambahan baru yakni Firestorm yang mengusung battle royale. Mode singleplayer ini masih akan mengusung konsep antologi seperti seri sebelumnya.

Dalam konsep antologi yang diberi nama War Stories, latar cerita yakni Perang Dunia II digambarkan menjadi beberapa lokasi yang tersebar di dunia, dan menjadi lokasi penting dari medan pertempuran.Setiap medan pertempuran akan disajikan beberapa karakter utama dan latar cerita yang berbeda. Hal ini juga terlihat dari adegan di dalam video trailer yang fokus kepada beberapa karakter, salah satunya adalah perempuan.Dikutip dari Eurogamer, antologi mode single player Battlefield V akan menyajikan empat War Stories yang terdiri dari Nordlys, Under No Flag, Tirailleur, dan The Last Tiger.Pada War Stories Nordlys, diceritakan kisah tim pemberontak Norwegia yang memerangi pasukan tentara Jerman dan harus terpisah dari keluarganya. Pada kisah ini pemain akan menjadi karakter protagonis perempuan.Kemudian di War Stories Under No Flag, mengisahkan seorang penjahat Inggris yang ditugaskan melakukan sabotase dan menghancurkan basis pertahahan udara Jerman di Afrika Utara.Beralih ke War Stories Tirailleur, diceritakan pasukan bersenjata dari Senegal yang merupakan negara jajahan Prancis saat itu yang bertugas membela negara yang sebelumnya tidak pernah dia lihat dan kunjungi.Hal menariknya, di War Stories The Last Tiger pemain akan mendapatkan perspektif dari sisi pasukan Jerman. Pemain akan menjadi salah satu kru dari tank Tiger terkenal pasukan Jerman yang harus berjuang sekaligus mempertanyakan ideologi negaranya di penghujung Perang Dunia II.(MMI)