Zynga Bakal Garap Game of Thrones dan Star Wars

Jakarta: Zynga pengembang FarmVille, baru saja mengumumkan lini game yang akan mereka hadirkan pada tahun 2019 mendatang. Rangkaian game ini termasuk tiga judul kenamaan, yaitu Game of Thrones, Harry Potter, dan Star Wars.



Zynga memiliki sejumlah kesepakatan perizinan dengan Disney untuk menciptakan game Star Wars baru, dengan opsi untuk game kedua di masa mendatang.

Game ini telah dalam proses pengembangan dan diprediksi akan dirilis pada tahun 2019 mendatang, seperti yang dilaporkan Venture Beat.Kesepakatan perizinan Zynga dengan HBO juga memberikan perusahaan ini hak untuk mengembangkan dan merilis dua game mobile untuk Game of Thrones.Zynga juga mengungkap bahwa judul game pertama dari Game of Thrones yaitu game mobile Social Slots, diperkirakan akan diluncurkan secara global pada pertengahan tahun kedua 2019.Selain itu, berkat kesepakatan perizinan baru dengan Warner Bros. Interactive Entertainment, Zynga akan mengembangkan dan merilis game mobile Harry Potter Match-3.Pengumuman ini menyebutkan bahwa game akan dirilis secara global pada pertengahan tahun kedua 2019, serupa judul pertama Game of Thrones. Sementara itu, Zynga tengah merilis judul mash-up pertamanya, Wonka's World of Candy, pada akhir minggu ini.Zynga juga menyebut bahwa game ini menerima sambutan positif setelah acara soft launch dihelat, sehingga perusahaan game tersebut judul ini akan secara stabil menarik perhatian dan menghibur pemirsa baru di kuartal selanjutnya.(MMI)