Bethesda Rilis Cuplikan The Elder Scrolls VI

Jakarta: Setelah memberikan presentasi tentang Fallout 76 di E3, Bethesda memberikan satu kejutan terakhir, yaitu teaser 30 detik dari The Elder Scrolls VI. Meskipun video cuplikan itu hanya menunjukkan kawasan bergunung yang sangat luas, ini cukup untuk membuat para fans penasaran.



Seperti yang disebutkan oleh The Independent, Bethesda tidak banyak bicara tentang The Elder Scroll VI. Dalam cuplikan pendek yang Bethesda rilis, And ahanya akan melihat pegunungan di Tamriel, benua yang menjadi setting lokasi dari game-game Elder Scroll. Video itu diakhiri dengan logo The Elder Scrolls VI.

Selain itu, tidak ada informasi lain tentang game The Eler Scroll VI. Game-game Elder Scroll sebelum ini biasanya mengambil setting lokasi di salah satu kawasan Tamriel, seperti Skyrim, Hammerfall, Daggerfall dan lain sebagainya.Nama tempat tersebut biasanya akan muncul di nama game. Karena itu, kemungkinan, Bethesda nantinya akan mengumumkan nama tempat yang menjadi fokus dari game ke-6 dari seri Elder Scroll ini.Mengingat game ini masih dalam tahap pra-produksi, tanggal rilis dari Elder Scroll terbaru belum diumumkan. Selain itu, cuplikan game tersebut hanya menampilkan pemandangan. Itu artinya, kemungkinan, game itu baru akan dirilis pada akhir 2019 atau bahkan 2020.Terkait platfrom dari game The Elder Scroll VI, kemungkinan, game itu akan dirilis pada tiga platform utama, yaitu PlayStation, Xbox dan PC. Namun, ada kemungkinan Bethesda juga akan menyediakan game ini untuk konsol Nintendo terutama karena mereka telah sukses membuat port dari Skyrim untuk Nintendo Switch.(MMI)