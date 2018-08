Relakan Mode Orisinal, H1Z1 Ikut Ramaikan Battle Royale

Jakarta: Mode game battle royale seperti PUBG dan Fortnite tampaknya belum akan mencapai titik jenuh sehingga semakin banyak developer yang menyediakan gameplay serupa.



Hal kurang enak berimbas pada H1Z1 buatan Daybreak Game Company. Mereka harus menutup versi asli permainan, dan beralih mengembangkan mode battle royale. Alasannya, mode battle royale memiliki banyak pemain.

H1Z1 awalnya menawarkan gameplay survival zombie, serupa battle royale tapi di dalamnya pemain juga harus bertahan hidup dari serangan zombie dengan nama mode Just Survive yang dirilis sejak 2015.Di tahun ini, H1Z1 juga hadir dengan seri battle royale dengan mode bernama King of The Kill, yang kemudian menjadi H1Z1: Battle Royale dan dirilis dalam tahap Early Access di PS4 bulan Mei lalu.H1Z1: Battle Royale menawarkan tampilan seperti game Fortnite namun dengan gameplay lebih mirip PUBG (Playerunknown’s Battlegrounds). Dikutip dari Polygon, H1Z1: Battle Royale sudah memiliki 3.300 pemain, sementara versi orisinalnya yakni Just Survive tidak pernah menyentuh angka 1.000 pemain.Akhirnya dalam situs resmi Daybreak Games, diumumkan bahwa server dan dukungan untuk versi H1Z1L Just Survive akan dihentikan pada 24 Oktober nanti. Semua yang sudah membeli lewat Steam dan belum memainkannya hingga durasi 60 menit akan mendapatkan pengembalian uang.Langkah pivot Daybreak Games memang sangat disayangkan. Tapi, dari sisi bisnis memang lebih aman untuk mengembangkan game dengan genre yang jelas lebih populer.(MMI)