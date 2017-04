BioWare Mulai Garap Seri Baru Star Wars KOTOR?

Metrotvnews.com: Developer game RPG ternama BioWare Austin kabarnya tengah sibuk menggarap seri teranyar dari salah satu game RPG Star Wars legendaris, Knights of The Old Republic. Kabar ini mencuat setelah salah satu pihak yang mengaku tahu akan hal ini memberikan bocoran informasi tersebut.



"Apa yang sedang mereka kerjakan sekarang ini adalah semacam menghidupkan kembali atau membuat ulang Knights of The Old Republic," kata orang tersebut kepada Game Rant. "Saya tidak tahu kapan game itu akan dirilis, tetapi proses pengembangannya sudah dimulai."

Star Wars: Kngihts of The Old Republic terbaru ini nantinya akan mendapatkan perombakan dari segi cerita, sehingga timeline yang diusung akan sesuai dengan cerita Star Wars secara keseluruhan sejak franchise ini diakuisisi Disney.Namun, masih belum jelas apakah Star KOTOR nantinya bakal hadir lebih dari satu seri. Cerita yang diusung akan sepenuhnya baru, dan pastinya mengisahkan berbagai karakter yang belum pernah muncul di film layar lebarnya.Star Wars: Knights of The Old Republic pertama kali dirilis pada tahun 2003 untuk PC dan Xbox, disusul dengan sekuel Knights of The Old Republic II: The Sith Lords pada 2004 dan Star Wars: The Old Republic delapan tahun kemudian.Sementara KOTOR dan KOTOR II menekankan mode singleplayer dengan cerita yang sangat mendalam, The Old Republic adalah game MMORPG yang sampai saat ini masih tersedia.KOTOR memiliki latar cerita 4.000 tahun sebelum sebelum kebangkitan Galactic Empire. Inti cerita tetap terpusat pada Light dan Dark Side, yang mengajak pemain menjadi salah satu manusia yang bebas memilih jalan hidup, menjadi Jedi atau Sith.Tidak sendirian, pemain punya beberapa anggota party dengan kemampuan istimewa, dan ada juga yang hidup sebagai Jedi. Lewat KOTOR, pemain bisa mengetahui sejarah pertempuran tiada akhir antara Jedi dan Sith.Melihat judul gamenya, Star Wars saat ini tidak memiliki satu game yang sangat diunggulkan. Terakhir kali, gamer berharap pada kemunculan Star Wars 1313, yang digadang membawa pemain bertualang sebagai seorang Bounty Hunter. Sayangnya, proyek tersebut dibatalkan.Semoga saja, Knights of The Old Republic terbaru ini bisa menghidupkan kembali nama Star Wars di industri game.(MMI)