FIFA 19 Diumumkan, Pegang UEFA Champions League

Jakarta: FIFA 19 akhirnya diumumkan EA Sports dalam ajang E3 2018.



Apa yang selalu menjadi kelebihan game sepak bola pesaing Pro Evolution Soccer ini adalah tampilan visual memukau dan gaya bermain yang memang lebih canggih.

FIFA 19 menjadi jawaban bahwa PES semakin teringgal jauh dari seri FIFA, karena satu alasan yang cukup mengejutkan. EA Sports telah memastikan bahwa FIFA 19 memboyong lisensi UEFA Champions League, kompetisi antar klub Eropa yang paling bergengsi.Lisensi tersebut selama ini dipegang oleh Pro Evolution Soccer, sehingga kehadirannya di FIFA 19 membuatnya bisa semakin meninggalkan jauh produk saingan buatan Konami itu.Dalam ajang E3 2018, belum banyak yang dipamerkan EA Sports terkait fitur baru FIFA 19. Sejauh ini, mereka memperlihatkan Christiano Ronaldo dan Neymar Jr sebagai model utama.Selain tetap menggunakan Frostbite Engine, FIFA 19 tampaknya akan mendapatkan beberapa perubahan dari beberapa mode permainan.Alex Hunter akan tetap muncul, sebagai kelanjutan kisahnya bertanding dalam UEFA Champions League. Anda yang sebelumnya bermain FIFA 18, Alex Hunter merupakan tokoh khusus yang hadir dalam mode The Journey, yang membawa dirinya memulai karir di dunia sepak bola sampai menjadi pemain bintang dunia.FIFA 19 memang terlihat menjanjikan, tetapi jika melihat pemberitaan sebelumnya, EA Sports menjanjikan bahwa mereka akan lebih fokus dalam penambahan konten ketimbang seri terbaru untuk game FIFA.Mereka memang telah meluncurkan konten tambahan Piala Dunia untuk FIFA 18, tetapi kehadiran seri terbaru ini terkesan bertolak belakang. Mungkin saja, rencana tersebut baru benar-benar terealisasi dalam FIFA 19.FIFA 19 dijadwalkan meluncur untuk PC, Xbox One, dan PlayStation 4 per 28 September.(MMI)