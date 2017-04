Siap Main Besok, Little Nightmares Tunjukkan Kengerian di Masa Kecil

Metrotvnews.com: Menjelang peluncurannya besok, Jumat (28/4/2017), Bandai Namco kembali mencoba menggoda pemain melalui cuplikan teranyar Little Nightmares.



Cara menggodanya memang tidak begitu menyenangkan, mengingat Little Nightmares adalah game yang ingin mewujudkan ketakutan Anda waktu kecil.

Ketakutan ini sebenarnya mengacu pada imajinasi anak-anak yang cenderung menakutkan untuk orang dewasa. Anda sendiri mengetahui bahwa Little Nightmares menekankan konsep stealth-puzzle yang mengajak pemain berperan sebagai peri bernama Six, yang harus menghindari makhluk ganas yang ada dalam tempat bernama The Maw.Dalam cuplikan teranyar ini, Anda bisa melihat bukan makhluk gemuk bertubuh besar dan berpakaian ala koki saja yang harus dihadapi. Ada beberapa tempat yang bisa menghadirkan suasana mencekam, sekalipun di dalamnya tidak ada musuh.Walaupun sudut pandang permainan seperti game platformer, pemain masih bisa bergerak secara dinamis dan berinteraksi dengan objek sekitarnya.Tim Metrotvnews.com sendiri diberi kesempatan langsung oleh Bandai Namco untuk mencoba versi beta Little Nightmares, dan sejauh ini game tersebut berhasil menyajikan gaya permainan yang tidak standar. Bukan mengecewakan, game ini tampaknya bisa menarik perhatian gamer, walaupun kelasnya tidak akan sama dengan game AAA buatan Bandai Namco lainnya. Pengalaman mencekam harus diakui cukup terasa berkat efek suara dan latar tempat yang cenderung berwarna gelap dan kurang cahaya.Little Nightmares akan meluncur besok untuk PC, PlayStation 4, dan Xbox One. Versi PC-nya sendiri akan dijual via Steam. Kami segera mengulas Little Nightmares begitu dirilis.(MMI)