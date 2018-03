Ubisoft Pastikan Garap Game The Division 2

Jakarta: Ubisoft boleh memilih untuk tidak terlalu sering merilis game baru mulai tahun ini, kabar soal kelanjutan game Tom Clancy's The Division jelas kabar baik yang ditunggu penggemarnya.



Dalam situs resmi Ubisoft, mereka mengumumkan akan menggarap The Division 2 sekaligus sebagai perayaan tahun kedua seri pertama game tersebut. Ubisoft masih akan menggandeng tim pembuatan game pertamanya, Massive Entertainment, Red Storm, dan Ubisoft Reflections.

Creative Director Massive Entertainment, Julian Gerighty menjelaskan bahwa keputusan berat ini disanggupi karena melihat banyak sekali cerita di dalam game The Division pertama yang bisa dikembangkan. Sejak 2016, memang banyak penggemar yang mengharapkan game ini memiliki sekuel.Dikutip dari wawancara Gerighty dengan Kotaku, dia mengungkapkan bahwa sebetulnya tim mereka sudah mulai menyiapkan konsep sequel sejak sebulan setelah The Division pertama dirilis. Dia menuturkan The Division 2 akan mulai ditunjukkan pada ajang E3 yang akan digelar bulan Juni.Mengingat game ini akan memiliki konsep permainan yang sangat luas, Gerighty mengakui bahwa mereka juga akan bekerja sama dengn Ubisoft Sofia, studio yang menggarap Assassin's Creed: Rogue, dan Assassin's Origins.Sekuel ini tidak akan meninggalkan seri pertamanya. Gerighty menyatakan Ubisoft sudah menyediakan update dan event yang nantinya memiliki hadiah khusus saat The Division 2 dirilis.Berbedar juga kabar bahwa karakter pemain di game seri pertama bisa dipakai di The Division 2, tetapi belum diketahui langkah persisnya. Pihak Ubisoft sendiri belum memberikan bocoran kapan game ini dirilis. Kemunginan besar The Division 2 meluncur tahun depan atau 2020.(MMI)