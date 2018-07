Bethesda Buat Gerakan Amal Lewat Soundtrack Fallout 76

Jakarta: Setelah penantian panjang dan penuh misteri akhirnya Bethesda di ajang E3 2018 lalu membocorkan salah satu seri terbaru dari game populernya Fallout lewat Fallout 76.



Banyak pihak dan gamer yang mengapresiasi trailer serta demo gameplay yang ditawarkan Fallout 76, bahkan lagu soundtrack trailer dari game tersebut juga ikut populer.

Fallout 76 yang latar tempatnya mengadaptasi negara bagian West Virginia, Amerika Serikat kemudian ditampilkan dengan lagu pengiring atau soundtrack karya John Denver berjudul "Take Me Home, Country Roads" yang dinyanikan ulang oleh grup Copilot di game ini.Lagu tersebut dipilih karena di dalam liriknya memang menyebutkan menceritakan tentang perjalanan dan kehidupan di kawasan West Virginia. Tentu saja lau ini langsung melekat di kepala banyak gamer saat ini.Dikutip dari Gamespot, kini Bethesda menggagas gerakan amal yang dilakukan lewat pembelian lagu di "Take Me Home, Country Roads" versi Copilot lewat layanan iTunes. Setiap pembelian lagu tersebut maka seluruh hasil pembelian disumbangkan ke yayasan bernama Habitat for Humanity.Pihak Bethesda menyebutkan bahwa organisasi Habitat for Humanity memiliki gerakan untuk menyediakan rumah bagi mereka yang tak mampu memiliknya di Amerika Serikat.Menurut Bethesda hal ini sejalan dengan cerita Fallout 76 yang ingin kembali membangun West Virgina pasca perang nuklir sebagai rumah penghuni Fallout Shelter.Fallout 76 sendiri sudah mendapatkan tanggal rilis dari Bethesda yakni tanggal 14 November nanti untuk PS4, Xbox One, dan PC. Salah satu fitur menarik terbarunya adalah kehadiran fitur multiplayer.(MMI)