Gaet Razer, Xbox One Sekarang Bisa Pakai Mouse dan Keyboard

Jakarta: Microsoft mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan fitur yang memungkinkan pemilik Xbox One untuk menggunakan keyboard dan mouse.



Beberapa orang yang terpilih sebagai penguji akan bisa mencoba fitur baru ini dalam waktu beberapa minggu ke depan.

Microsoft juga bekerja sama dengan Razer sehingga para pemilik Xbox One bsia membeli mouse atau keyboard yang kompatibel dengan fitur Chroma dari Razer.Meskipun begitu, hampir semua keyboard dan mouse, baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel, akan kompatibel dengan Xbox One. Untuk memastikan game Xbox One mendukung fitur ini, para developer harus membuat agar game buatannya bisa dimainkan dengan keyboard dan mouse."Input mouse dan keyboard tidak secara otomatis diaktifkan untuk bermain game," kata Director of Program Management for Xbox, Jason Ronald, seperti yang dikutip dari The Verge."Masing-masing developer adalah orang yang paling tahu tentang game dan kami akan mendukung mereka untuk membuat pengalaman bermain game yang paling sesuai untuk memastikan pengguna mendapatkan pengalaman bermain yang optimal."Kunci untuk memberikan pengalaman yang baik adalah keseimbangan antara penggunaan keyboard dan mouse dengan controller. Dalam game First Person Shooter, gamer yang menggunakan PC biasanya memiliki keuntungan karena mereka menggunakan mouse dan keyboard.Untuk memberikan dukungan mouse dan keyboard, Microsoft telah bekerja sama dengan studio game besar dan kecil. Sekarang, Microsoft menunggu masukan dari para penguji sebelum mereka meluncurkan fitur ini ke semua orang pada tahun depan.Microsoft berencana memberikan informasi lebih lengkap tentang kerja sama mereka dengan Razer pada 10 November mendatang.(MMI)