Game Ini Ajak Anda Hidup Sebagai Pengemudi Uber

Jika Anda merupakan salah satu pengguna taksi online, mungkin akan penasaran seperti apa menjalani kehidupan sebagai pihak driver. Ada satu yang berjudul The Uber Game yang akan memberikan gambaran seperti apa menjadi pengemudi yang memberikan jasanya lewat satu aplikasi.



The Uber Game ini dibuat oleh media Financial Times yang didasari wawancara langsung dengan pengemudi Uber di Amerika Serikat. Dalam permainan, Anda akan diberikan gambaran keseharian pengemudi Uber untuk mencari nafkah, serta menjalani hidup sebagai kepala keluarga.



Game dengan konsep visual novel ini menuntut Anda memilih percakapan yang akan menentukan keberhasilan dalam game ini. Diceritakan bahwa Anda adalah seorang kepala keluarga dengan dua anak yang dalam jangka waktu 1 minggu ke depan harus melunasi pinjaman senilai USD1.000.



Selama permainan, Anda akan dihadapi oleh berbagai pilihan dan peristiwa, mulai dari menjemput pengguna layanan yang menyebalkan hingga menjalin persahabatan, dengan harapan mendapatkan uang tip tambahan. Di tengah jalan Anda juga bisa mengalami beragam kendala pada kendaraan sehingga harus mengeluarkan uang ekstra.



Di satu sisi Anda juga harus melakukan interaksi dengan keluarga Anda, sehingga mereka juga merasa mendapat perhatian yang cukup. Contohnya, membantu anak mengerjakan tugas sekolahnya di rumah.



Pada akhirnya ,Anda akan memperoleh hasil akhir dari game yakni jumlah penghasilan yang diperoleh dari banyaknya jam berkendara dan target untuk melunasi pinjaman uang tadi. Selain itu, pemain juga akan disuguhkan infografis yang sebetulnya adalah cerminnan kehidupan para pengemudi Uber.

