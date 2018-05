Game Full Metal Panic! Punya Versi Bahasa Inggris

Jakarta: Setelah awal tahun ini dirilis hanya dalam versi bahasa Jepang, kini game Full Metal Panic! Who Dares Wins sudah hadir dalam versi bahasa Inggris.



Bandai Namco Southeast Asia menyebutkan bahwa versi yang dirilis kali ini untuk PS4 hadir tetap dengan suara karakter yang menggunakan bahasa Jepang.

Sesuai seperti versi bahasa Jepang yang sudah dirilis terlebih dahulu, game ini menyajikan game bergenre RPG Simulation yang diadaptasi langsung dari action novel Full Metal Panic! karya Gatoh Shoji dan digarap oleh studio B.B. Studio Co. Ltd yang juga menggarap game Super Robot Wars.Meskipun karakter serta mecha di Full Metal Panic! sudah sering tampil di seri game Super Robot Wars tapi game Full Metal Panic! Who Dares Wins merupakan game pertama yang khusus berfokus ke action novel aslinya yang dicetak pada tahun 1998, dan diangkat menjadi anime di tahun 2002.Dalam game ini pemain akan melakukan pertarungan robot dengan mode RPG simulation. Pemain juga bisa melakukan kustomisasi kerangka serta senjata mecha untuk menciptakan kemampuan yang beragam. Gamer yang membeli game tersebut pada hari ini juga akan langsung mendapatkan enam set senjata yang bisa digunakan.(MMI)