Splinter Cell 2018 Muncul di Amazon, Ubisoft?

Jakarta: Ubisoft beberapa tahun belakangan memang cukup sibuk dengan franchise game yang mereka miliki termasuk mulai menerapkan strategi baru untuk tidak banyak merilis game baru melainkan menyediakan update berkala.



Dikutip dari WCCFTech, seorang netizen mengunggah ke forum Reddit screenshot yang menunjukkan bahwa situs Amazon Kanada mencatumkan video games Tom Clancy's Splinter Cell 2018 di daftar katalognya.

Meskipun begitu, deskripsi produk tersebut tidak disertai deskripsi dan foto, hanya nama produk dan penyedia produk tersebut. Sayangnya halaman itu kini sudah dihapus.Oleh sebab itu, muncul dugaan bahwa Ubisoft diam-diam mempersiapkan seri terbaru dari Splinter Cell. Tahun 2013 menjadi momen terakhir kalinya Ubisoft merilis seri terbaru Splinter Cell.Setelah itu Ubisoft sibuk dengan franchise Tom Clancy lainnya, seperti Ghost Recon: Wildlands, The Division, dan yang sekarang adalah Rainbow Six: Siege. Di ajang E3 2017 lalu, CEO Ubsioft Yves Guillemot mengakui bahwa dirinya masih ingat dengan Splinter Cell meskipun banyak game lain yang digarap."Tentu saja kami masih merawat seluruh game (franchise) Tom Clancy, namun saat ini kami sudah memiliki banyak sekali yang tersaji di atas piring, termasuk The Division dan Rainbow Six. Kami memasitikan bahwa seluruh game Tom Clancy akan hadir, dan kami tidak melupakan Splinter Cell," ungkap Guillemot saat itu.Pada tahun 2016 sempat beredar kabar bahwa Ubisoft tengah menyiapkan Splinter Cell terbaru. Salah satu pegawai di Ubisoft mengatakan bahwa dia melihat aktor Michael Ironside yang mengisi suara karakter protagonis Splinter Cell Sam Fisher bekerja di kantor Ubisoft.Splinter Cell merupakan game action tentang agen rahasia yang menuntut pemain untuk selalu melakukan aksinya dalam mode stealth memanfaatkan kondisi dan objek yang ada di dalam permainana. Game ini sangat populer karena sudah hadir di ponsel berbasis Symbian.(MMI)