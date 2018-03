Indonesia Tersingkir dari GESC: Indonesia DOTA 2 Minor

Jakarta: Tuan rumah ajang esport skala internasional lewat GESC: Indonesia DOTA 2 Minor harus tersingkir lebih awal.



Rex Regum Qeon (RRQ) menelan kekalahan telak dalam laga playoff GESC: Indonesia DOTA 2 Minor yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, melawan The Final Tribe (TFT) yang merupakan tim esport kualifikasi Eropa.

Dalam pertandingan yang berlangsung tadi, RRQ jelas sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan sekaligus pertahanan yang cukup baik. The Final Tribe berhasil melibas RRQ dengan selisih skor 32-9 dalam ronde yang diselesaikan dalam waktu 34 menit.The Final Tribe dalam wktu yang cukup singkat berhasil menembus hingga ke basis pertahanan terakhir RRQ. Perlahan namun pasti mereka berhasil menaklukan RRQ.Selalu lebih dahulu gugur di tengah arena membuat RRQ tidak berhasil menyentuh sedikitpun basis pertahanan paling belakang The Final Tribe. Ini menambah daftar kekalahan RRQ sepanjang rangkaian laga GESC: Indonesia DOTA 2 Minor.Pada tahap group stage yang digelar tanggal 15-16 Maret 2018 kemarin, RRQ mengalami kekalahan saat berduel dengan NA'Vi dan Infamous. Alhasil, hari ini The Final Tribe lolos ke laga perempat final melawan Infamous.Pada laga pembuka hari ini NA'Vi menang atas Digital Chaos sehingga lolos ke perempat final melawan Fnatic. Digital Chaos harus puas menjadi juara ke-8 dan RRQ sebagai juara ke-7.Nantinya, kedua tim yang lolos akan berhadapan dengan Evil Geniuses dan VGJ.Thunder. Kedua tim yang kalah akan tersisihkan sebagai juara ke-5 dan ke-6 di GESC: Indonesia DOTA 2 Minor.(MMI)