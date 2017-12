Konten Baru Wolfenstein II: The New Colossus Bawa Pemain ke Kisah Baru

Jakarta: Konten tambahan perdana untuk game Wolfenstein II: The New Colossus akhirnya muncul. DLC bernama The Adventures of Gunslinger Joe tersebut menceritakan kisah Joseph Stallion, mantan pemain football di Chicago yang ingin membalas dendam.



Stallion yang memiliki nama panggilan Joe tersebut harus kabur dari penjara yang menahannya dan pergi demi membunuh salah satu komandan Nazi bernama Roderick Metze.

Dalam cuplikan video yang baru saja dirilis, Joe diceritakan sebagai mantan pemain football terkenal di Amerika Serikat. Namun, saat Nazi datang dan menguasai negara tersebut, Joe ditahan dan menjadi budak untuk Nazi.Sosok yang menjerumuskan Joe ke penjara Nazi adalah Roderick Metze yang merupakan SS-Ubercommander Nazi untuk wilayah Chicago.Dalam petualangannya untuk mencari dan membunuh Metze, Joe harus mengahdapi banyak sekali rintangan mulai dari membunuh pasukan Nazi hingga bertemu dengan berbagai mesin pembunuh Nazi.Sama seperti versi orisinalnya, DLC The Adventures of Gunslinger Joe juga menawarkan aksi tembak menembak dengan tempo cepat. The Adventures of Gunslinger Joe kini sudah tersedia untuk PC, PlayStation 4, dan Xbox One.(MMI)