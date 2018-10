Disney Pamerkan Dua Game Baru

Jakarta: Disney memperkenalkan dua game baru dalam Indonesia Comic Con yang diadakan di Jakarta Convention Center.



Salah satu game itu, Marvel Battle Lines, telah bisa diunduh di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sementara satu game lain, Disney Epic Quest, masih berada dalam tahap pengembangan.

Untuk mengembangkan Marvel Battle Lines, sebuah game strategy card battle, Marvel, anak perusahaan Disney, bekerja sama dengan Nexon.Game ini memiliki empat mode: Campaign Mode, Arena, Challenge, dan Special Ops. Dalam Campaign Mode, game ini akan menampilkan cerita yang sama sekali baru."Cerita game Battle Lines ditulis oleh penulis Marvel, Alex Irvine. Jadi, Anda bisa membaca cerita komik di dalam game berdasarkan cerita di dalamnya," kata Je Alipio, Director and Head of Games and Apps, The Walt Disney Company, South East Asia.Sementara dalam Arena, Anda akan bisa bertarung dengan pemain lain. Untungnya, dalam game ini, dua pemain yang bertanding akan didasarkan pada ranking mereka. Dua mode terakhir, Special Ops dan Challenge merupakan mode yang hanya muncul secara musiman.Selain itu, Disney juga memperkenalkan Epic Quest, game pertama dari Disney yang diluncurkan khusus untuk Asia Tenggara. Game yang dibuat oleh goGame dari Singapura itu akan diluncurkan pada tahun 2019."Pasar Asia Tenggara merupakan pasar strategis. Untuk gim Epic Quest khusus dikembangkan untuk pasar Asia," kata Alipio. "Tren di pasar gaming mendorong kami untuk terus memberikan pengalaman bermain yang menarik. Tren seperti nilai pasar yang terus naik, umur pemain yang masih muda, dan studio lokal yang semakin mumpuni dalam membuat game AAA."Sementara itu, Disney Epic Quest merupakan game action RPG yang bercerita tentang penyelamatan Digital Kingdom dari virus Syntax yang menyerang.Di sini, Anda akan menemukan berbagai karakter Disney dan Pixar, mulai dari Mickey Mouse, Donald Duck, Captain Jack Sparrow, Baymax, sampai Wreck-It Ralph. Saat bermain dalam Story Mode, Anda bisa memilih tiga karakter.Gerry Yulian, Publishing Services Manager, goGame menyebutkan bahwa alasan goGame memutuskan untuk memilih genre action RPG adalah karena mereka ingin menonjolkan kekuatan Disney, yaitu penokohan.Saat ditanya mengapa karakter seperti Mickey Mouse dan Donald Duck juga dijadikan petarung, Yulian mengatakan bahwa karakter-karakter tersebut telah dibuat sedemikian rupa agar tetap memiliki karakteristik yang sama."Untuk monetisasi, kami memang menyediakan in-app purchase," kata Yulian. "Pemain bisa bermain dengan gratis, tapi akan menyediakan skin baru."Dia menjelaskan, para karakter dalam game akan dibagi menjadi empat klasifikasi: Strength, Speed, Wisdom, dan Balanced. Selain Story Mode, akan ada beberapa mode lain seperti Multiplayer Co-op, PvP, dan Showdown.Seperti namanya, Multiplayer Co-op memungkinkan Anda untuk bekerja sama dengan pemain lain untuk melawan satu musuh, sementara dalam PvP, Anda akan bertarung melawan pemain lain.Dalam Showdown, Anda akan bisa melawan karakter yang dikendalikan oleh AI. Jika memang, Anda akan bisa memainkan karakter tersebut.(MMI)