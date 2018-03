Sering Terjadi Penembakan Massal di AS, Trump Salahkan Game

Jakarta: Membahas soal penembakan massal yang sering terjadi di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengimplikasikan bahwa film dan game bertema kekerasan merupakan salah satu penyebab dari masalah tersebut.



"Kita harus melakukan sesuatu tentang apa yang mereka lihat dan bagaimana mereka melihatnya dan juga, game," kata Trump dalam diskusi tentang keamanan sekolah di Gedung Putih.

Florida shooting survivor on Trump’s comment about video games: “That’s just a really pathetic excuse… I grew up playing video games… first-person shooter games and I would never, ever dream of taking the lives of any of my peers so it’s just pathetic” https://t.co/VfXvVkwQmq pic.twitter.com/rBmbqf6dQS