Shadow of the Colossus masuk Indonesia 6 Februari 2018

Jekarta: Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited Singapore Branch (SIES) resmi mengumumkan game Shadow of the Colossus untuk wilayah distribusi Asia Tenggara akan hadir tanggal 6 Februari 2018 mendatang.



Di Indonesia game versi remaster tersebut bakal dibanderol seharga Rp499.000 untuk versi Blu-ray Disc. Sementara versi digitalnya akan dijual seharga Rp449.000 untuk versi standar dan Rp589.000 untuk versi Digital Deluxe.

Shadow of the Colossus merupakan salah satu game paling terkenal yang dirilis untuk PlayStation 2. Game yang juga dirilis pada tahun 2002 ini kembali dirilis pada tahun 2011 untuk PlayStation 3.Dalam game ini Anda harus mengalahkan Colossus, sosok monster raksasa yang hanya bisa tumbang jika diserang di titik kelemahannya.Tantangan utama dalam game ini memang bagaimana caranya menghadapi monster raksasa, memanjat badannya, serta menemukan titik kelemahannya. Tidak ada musuh lain yang harus dihadapi. Hanya para Colossus yang harus Anda tumbangkan. Tentu saja menumbangkan Colossus tidak akan mudah.Shadow of the Colossus yang dirilis untuk PlayStation 4 kali ini merupakan versi remaster yang bakal menghadirkan tekstur beresolusi tinggi dan efek grafis yang lebih baik. Meski demikian, mekanisme gameplay dan konten akan sama seperti pendahulunya.(MMI)