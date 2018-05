Menanti E3 2018, Game Apa Saja yang Bakal Muncul?

Jakarta: E3 (Electronic Entertainment Expo) merupakan ajang game expo terbesar di dunia saat ini. Dalam ajang tersebut, banyak sekali publisher yang memamerkan game andalan mereka yang akan diluncurkan.



Pada ajang yang akan digelar pada tanggal 12 Juni hingga 14 Juni 2018 di Los Angeles Amerika Serikat nanti, setiap publisher akan menggelar konferensi untuk menjelaskan konsep atau inovasi dari game baru yang mereka buat.

Beberepa perusahaan konsol seperti Sony PlayStation, Xbox Microsoft, dan Nintendo juga memberikan pengumuman terkait perkembangan dan inovasi terbaru dari konsol mereka.Berikut ini adalah beberapa publisher yang disebutkan panitia E3 2018 sudah memastikan bahwa mereka akan menggelar konferensi di ajang tersebut.Dikutip dari TechRadar, Sony kemungkinan besar belum akan memberikan pengumuman terkait generasi terbaru konsol mereka PlayStation 5. Sony menegaskan mereka tidak akan memamerkan inovasi hardware di ajang ini.Meskipun begitu, ada empat game yang akan ditunjukkan dalam ajang E3: Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spider-Man, dan The Last of Us Part 2. Seperti yang sudha diketahui, Death Stranding merupakan game besutan studio produksi Hideo Kojima yang seklaigus otak kesuksesan Metal Gear sebelum diputus kontrak oleh Konami.Ghost of Tsushima adalah game yang sempat dipamerkan pada ajang Paris Game Week 2017. Game ini menyajikan open-world berlatar masa feodal Jepang. Cuplikan perdananya memperlihatkan pertarungan tokoh utama yang digambarkan merupakan ninja.Lalu The Last of Us Part 2, kelanjutan dari seri pertamanya yang menampilkan perjuangan Joel dan Ellie bertahan dari serangan zombie sekaligus manusia jahat lainnya di tengah kondisi post-apocalyptic di Amerika Serikat. Pada seri ini pemain akan fokus memainkan tokoh Ellie.Spider-Man kembali hadir. Berdasarkan gameplay yang sempat beredar, Sony akan menyajikan konsep open-world yang sangat berbeda. Lingkungan permainan akan sangat berperan dalam beragam jenis serangan dan aksi yang dilakukan Spider-Man.EA sudah memastikan akan membawa beberapa game seri terbaru dari EA Sports seperti Madden 19, FIFA 19, NHL 19, dan NBA Live 19. Bagi Anda yang tidak terlalu menantikan game tadi, kemungkinan Anda akan menantikan Battlefield V, yang bocorannya sudah beredar di internet.Meksipun begitu, belum ada informasi apakah Battlefield V akan mendapatkan tanggal rilis di ajang E3, atau hanya akan memamerkan pre-alpha footage dari game tersebut. Satu lagi game yang sangat dinantikan dari EA adalah Anthem garapan BioWare, yang disebut memadukan Mass Effect Andromeda dan Destiny.Anthem menceritakan sebuah peradaban planet yang canggih yang bercampur hutan belantara berisi monster. Anda akan bertualang menggunakan kostum robot layaknya Iron Man.Beberapa game baru dari Ubisoft masih akan menjadi kelanjutan dari beberapa sebelumnya. Ubisoft memang telah menyatakan tidak akan merilis banyak game baru, melainkan mengembangkan dari game sukses mereka yang sudah ada.Splinter Cell akan menjadi rumor yang paling dinantikan jawabannya di ajang ini, mengingat Michael Ironside pengisi suara Sam Fisher di game tersebut dikabarkan kembali berkunjung ke kantor Ubisoft.Selain itu, The Division 2 beberapa waktu lalu sudah diumumkan Ubisoft bahwa game ini sedang digarap untuk melanjutkan kesuksesan sebelumnya.Sementara untuk Assassin's Creed Origins dan Rainbow Six Siege kemungkinan akan mendapatkan udpate setelah kini memasuki usia kedua. Beyond Good and Evil 2 juga dikabarkan akan tampil di E3 2018.Publisher game satu ini masih akan menjagokan seri terbaru dari game sukses terdahulu yakni Kingdom Hearts 3 dan Shadow of The Tomb Raider. Kingdom Hearts 3 kali ini akan kehadiran karakter dari Toy Story dan Big Hero-6.Sementara Shadow of The Tomb Raider akan menjadi pelengkap trilogi dari versi muda Lara Croft. Seperti trailer yang sudah beredar, Lara Croft kembali bertualang di hutan tempat suku Inca, dan menjadi awal dari keputusan Lara menjadi seorang tomb raider.Satu lagi yang akan diumumkan dari Square Enix adalah Final Fantasy 7 Remake yang sebelumnya di tahun 2015 sudah diumumkan. Versi remake game ini sedang dikerjakan sehingga game yang digarap selama tiga tahun ini cukup membuat penasaran.Rumor yang beredar Microsoft belum akan mengumumkan generasi terbaru dari konsol Xbox One, mengingat mereka baru merilis Xbox One X di tahun 2017. Microsoft belum memberikan petunjuk tentang misteri game yang akan mereka pamerkan di ajang E3 2018.Meksipun begitu, banyak yang berharap bahwa mereka akan menampilkan game terbaru yakni Halo 6 dan Fable 4 yang franchise keduanya termasuk dalam daftar game tersukses dari Microsoft, dan tidak ketinggalan Gears of War 5 yang memiliki banyak sekali penggemar.Sebelumny,a Bethesda sempat merilis trailer yang berisi seluruh karakter dari franchise game garapan Bethesda, mulai dari Elder Scrols, Doom, dan Fallout. Sayangnya, Tidak ada petunjuk apa tiga game tersebut akan ikut tampil lagi di ajang E3 2018.Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Bethesda akan merilis seri terbaru dari game-game tersebut, namun kemungkinan di ajang E3 2018 kali ini baru akan memberikan pengumuman atau video pendek game yang sedang dikerjakan Bethesda.Satu game yang dipastikan akan mendapatkan tempat di pada ajang E3 2018 adalah Rage 2, yang memadukan konsep Fallout dan Borderlands.(MMI)