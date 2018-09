Pendapatan Pokemon Go Tembus Rp29,8 Triliun

Jakarta: Total pendapatan Pokemon Go mencapai USD2 miliiar (Rp29,8 triliun) sejak ia dirilis pada Juli 2016, menurut laporan Apptopia.



Apptopia juga membuat grafik perbandingan seberapa cepat Pokemon Go berhasil mencapai pencapaian ini jika dibandingkan dengan beberapa game mobile populer lainnya. Memang, Pokemon Go bukanlah game mobile tercepat yang bisa mendapatkan USD2 miliar.

Namun, waktu yang dibutuhkan oleh Pokemon Go lebih singkat daripada Clash Royale dan Candy Crush. Waktu Pokemon Go hanya dikalahkan oleh Clash of Clans dan Game of War. Clash of Clans berhasil mendapatkan USD2 miliar satu bulan lebih cepat dari Pokemon Go sementara Game of War bisa mencapai pencapaian itu dua minggu lebih cepat, lapor Forbes.Pencapaian Pokemon Go menjadi lebih menarik jika Anda tahu bagaimana cara Niantic memonetisasi game tersebut. Candy Crush mendapatkan uang dari nyawa ekstra yang gamer beli. Sementara Clash Royale menggunakan sistem gacha dan loot box.Game of War dan Clash of Clans bisa mendapatkan uang dari gamer yang ingin mempercepat proses dalam game yang memang memakan waktu sangat lama. Dengan kata lain, keempat game itu didesain sedemikian rupa agar para pemain melakukan pembelian dalam aplikasi sesering mungkin.Sementara itu, Pokemon Go hanya mendapatkan uang dari penjualan item. Padahal, semua item yang ada di toko itu tidak harus Anda beli. Anda tetap bisa menikmati Pokemon Go meski Anda tidak membeli apapun. Ini menunjukkan betapa banyaknya orang yang memainkan Pokemon Go.Satu hal menarik lain yang ditemukan oleh Apptopia adalah meskipun Jepang tidak masuk ke dalam daftar lima negara dengan pemain terbanyak, sepertiga dari total pendapatan Pokemon Go berasal dari negara tersebut.(ELL)