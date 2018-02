Anda Bisa Main Rainbow Six: Siege Gratis

Jakarta: Ubisoft mengumumkan mulai hari ini mereka menggelar periode free-to-play untuk game Rainbow Six: Siege. Kabar baiknya lagi, game ini bisa dimainkan dalam full version lengkap dengan DLC terbaru.



Dalam situsnya, Ubisoft menyebutkan event Free weekend ini membuat Rainbow Six: Siege bisa dimainkan gratis untuk jangka watktu tertentu yakni, dari hari ini 15-20 Februari 2018.

Event ini berlaku untuk semua platform, mulai dari Xbox One, PS4, dan PC. Seluruh map, mode permainan, dan operator atau karakter di dalam bisa dimainkan secara cuma-cuma.Meksipun periode free-to-play yang diberikan sangat singkat, tapi bagi Anda yang ikut serta dalam event ini akan memperoleh diskon sebanyak 30 persen untuk pembelian game tersebut di tiga jenis platform gaming yang sudah disebutkan.Bagi Anda yang belum mengenal game ini, Rainbow Six: Siege menawarkan permainan jenis FPS yang berbeda dengan game serupa seperti Counter Strike karena game ini menyuguhkan strategi serta kerja sama tim yang nyata dalam skenario team anti-teror vs teroris.Dalam laporan finansial Q4 2017 beberapa hari lalu oleh Ubisoft menyebut Rainbow Six: Siege menjadi salah satu game FPS terlaris, dan sedang dikembangkan menjadi game wajib dalam laga esport.Game ini menduduki posisi ke-5 sebagai game yang paling banyak dimainkan di Steam, dan masuk dalam daftar 10 besar video game yang paling banyak ditonton di YouTube.(MMI)