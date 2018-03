80% Pelaku Penembakan Sekolah Bukan Gamer

Jakarta: Menanggapai maraknya kasus penembakan di sekolah yang dianggap berasal dari video game, beberapa waktu lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan beberapa penerbit game terkemuka di AS.



Hasil pertemuan tersebut memberikan anggapan negatif pada video game. Dikutip dari WCCFTech, salah satu psikolog yang juga profesor asal Villanova University bernama Patrick Markey mengunggah hasil penelitian yangs udah dirilis pada tahun 2014.

THE REAL LINKS BETWEEN VIDEO GAMES AND VIOLENCE ?As games have become more popular violence has decreased. ?Times when people are playing games violence decreases. ?Countries that consume games among the safest. ?School shooters play games 3x LESS than average student. pic.twitter.com/rhhinAsZp8