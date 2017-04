Pembaruan For Honor Mendarat Bulan Depan

Metrotvnews.com: Ubisoft baru saja mengumumkan akan merilis konten baru untuk For Honor. Konten yang bernama Shadow and Might ini akan menghadirkan dua karakter baru, map, equipment, serta beberapa perbaikan dari sisi gameplay.



Selain itu, update ini juga menandakan dimulainya musim kedua untuk Faction War yang sebelumnya dimenangkan oleh faksi Viking.

Dari video teaser yang dirilis, Ubisoft hanya memperlihatkan sekilas mengenai dua karakter baru tersebut. Namun, sudah dipastikan kedua karakter baru tersebut adalah Shinobi dan Centurion. Karakter Shinobi dikatakan akan hadir dengan kemampuan menyelinap dan dibekali dengan senjata tradisional Jepang bernama Kusarigama. Salah satu kelebihan Shinobi adalah gaya bertarungnya yang mengandalkan kelincahan.Sementara Centurion merupakan karakter yang berperan sebagai komandan perang. Dibekali dengan sebuah pedang khas pasukan Roma, yaitu Gladius, Centurion dikatakan mampu melihat medan pertarungan layaknya permainan catur. Ia mampu mengetahui celah kelemahan musuh dan memanfaatkannya agar bisa membawa kemenangan.Dalam update kali ini, Ubisoft akan menghadirkan jenis peralatan tempur baru bernama Epic Equipment. Kehadiran peralatan tempur ini mengakibatkan jumlah poin maksimal untuk Gear Score menjadi bertambah. Selain itu akan ada dua map baru yang bisa digunakan untuk bertarung satu sama lain dalam game ini.Update Shadow and Might akan dirilis pada tanggal 23 Mei mendatang. Karakter Shinobi dan Centurion dapat diakses di hari yang sama oleh pemegang Season Pass. Sementara Anda yang tidak memiliki Season Pass harus menukarkan sejumlah sumber daya di dalam game agar bisa menggunakan Shinobi dan Centurion.(MMI)