Ini Game yang Masuk Nominasi Steam Awards 2017

Jakarta: Jika Anda sempat membeli game di Steam ketika Autumn Sale bulan lalu, Anda pasti ingat di setiap halaman game di Steam ada fasilitas khusus yang memungkinkan Anda memilih game tersebut agar tampil sebagai nominasi Steam Awards 2017.



Hari ini, Valve resmi mengumumkan jajaran nominasi game yang bakal tampil di Steam Awards 2017. Steam Awards sendiri merupakan ajang penghargaan tahunan kepada game yang ada di Steam.

Penghargaan ini diberikan oleh gamer setiap tahun, dan terdiri dari 12 kategori. Berikut adalah 12 kategori tersebut, sekaligus game yang masuk dalam nominasi:The Witcher 3: Wild HuntDivinity: Original Sin 2Life is Strange: Before the StormThe Walking Dead: A New FrontierDishonored 2Playerunknown's BattlegroundsOutlast 2Resident Evil 7The Evil Within 2Alien: IsolationTeam Fortress 2WarframeTitan Quest Anniversary EditionPath of ExileCrusader Kings IISaints Row IVGoat SimulatorSouth Park the Fractured But WholeRocket LeagueWolfenstein II: The New ColossusStardew ValleyCities: SkylinesSlime RancherABZUTo the MoonRustMount & Blade: WarbandHuniePopGothic II: Gold EditionThe Witcher: Enhanced Edition (The Witcher 1)Garry's ModThe Stanley ParablePony IslandAntichamberDoki Doki Literature ClubJust Cause 3Total War: Warhammer IIBroforceRed Faction: Guerilla Steam EditionMiddle-earth: Shadow of WarCounter-Strike: Global OffensiveDota 2Dark Souls IIIFactorioSid Meier's Civilization VINieR: AutomataRise of the Tomb RaiderHellblade: Senua's SacrificeI am BreadBayonettaHotline MiamiLunaAntichamberCPU InvadersThe Evil Within 2Nier: AutomataCrypt of the NecrodancerUndertaleCupheadTransistorAssassin's Creed OriginsCupheadCall of Duty: WWIIHollow KnightSonic Mania(MMI)