Ubisoft Manfaatkan AI untuk Hapus Bug di Game

Jakarta: Masih ingat dengan game Assassin's Creed: Unity karya Ubisoft yang dirilis penuh bug? Hal ini menjadi pelajaran serius bagi Ubisoft yang tampaknya tidak akan diulangi pada game terbarunya nanti, Far Cry 5.



Setelah bulan Desember lalu Ubisoft mengumumkan tengah mengembangkan teknologi AI atau kecerdasan untuk membantu pengembangan game lewat proyek La Forge. Kini kita mendapatkan informasi mengenai teknologi tersebut bekerja.

Teknologi AI bernama Commit Assisstant tersebut dijelaskan Ubisoft akan mempelajari susunan kode di dalam sebuah game sebelum dirilis, tujuannya untuk mengenali bagian kode atau bahasa pemrograman yang salah atau berkemungkinan menjadi bug.Secara otomatis AI Commit Assisstant akan memperbaikan susunan kode yang salah. Tentu saja hal ini berarti akan sedikit bersaing dengan ketelitian dan kemampuan profesi seorang developer game.Namun, Head of R&D Division Ubisoft Yves Jacquier yang memimpin proyek La Forge menuturkan bahwa teknologi AI ini tidak akan semata-mata menggeser pekerjaan developer melainkan hanya sebagai alat bantu."Kami menyadari mungkin ada beberapa developer yan tidak mau kesalahan dan pekerjaannya didikte oleh teknologi AI jadi kami menganggap Commit Assisstant sebagai sebuah alat. Developer kami bebas menggunakannya," ungkap Jacquier.Jacquier mengingatkan, di satu sisi teknologi Commit Assisstant sangat membantu perusahaan termasuk personil developer menghemat biaya dan waktu yang terbuang untuk pengecekan dan perbaikan bug yang ditemukan pada sebuah game.Tentu saja, implementasi teknologi ini tidak terdengar semudah penggunaannya. Jacquier menuturkan bahwa timnya harus memasukkan catatan coding dan pemrograman Ubisoft selama 10 tahun untuk membuat AI Commit Assisstant cerdas.Semakin cerdas teknologi tersebut artinya masih dibutuhkan lebih banyak pasokan atau konsumsi tenaga. Commit Assistant masih dalam tahap awal, meskipun diakui Jacquier teknologi ini sudah diterapkan pada game terbaru yang akan dirilis Ubisoft yaitu Far Cry 5.Jacquier juga membeberkan bahw teknologi AI tersebut juga akan dikembangkan ke dalam pengembangan game, salah satu untuk menganalisa dan membuat tingkah laku NPC (Non-playable Character) di game Far Cry 5 memiliki naluri psikologis seperti teori piramida Maslow.(MMI)