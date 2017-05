Rilis PS4 Baru, Sony Tawarkan Horizon Zero Dawn Gratis

Metrotvnews.com: Sony Interactive Entertainment Hong Kong Singapore Branch (SIES) mengumumkan "PlayStation 4 HITS Bundle" yaitu paket terbaru untuk sistem PlayStation 4.



Paket tersebut menawarkan konsol PlayStation 4 berkapasitas 500GB beserta 3 judul game orisinil. Selain itu, di dalam paket ini juga disediakan voucher berlangganan PlayStation Plus selama tiga bulan.

Adapun tiga game yang disertakan dalam paket bundel ini adalah game racing DRIVECLUB dan game action platformer Ratchet & Clank. Selain itu, Sony juga menyertakan salah satu game terlarisnya yaitu Horizon Zero Dawn.Game dengan berbagai penghargaan tersebut diklaim telah terjual sebanyak 2,6 juta kopi hanya dalam waktu dua minggu setelah peluncurannya. Kehadiran Horizon Zero Dawn dalam paket kali ini tentu merupakan nilai tambah yang cukup menggiurkan bagi Anda yang belum memiliki konsol PlayStation 4 dan ingin menjajal game terbaiknya.Selain itu, Anda juga masih mendapatkan voucher berlangganan gratis PlayStation Plus selama tiga bulan. PlayStation Plus menyediakan layanan multiplayer online, penyimpanan game secara cloud, serta update dan download otomatis.PlayStation 4 HITS Bundle telah tersedia di toko ritel resmi PlayStation di Indonesia dengan banderol harga Rp4.890.000.(MMI)