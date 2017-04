Overwatch Sudah Punya 30 Juta Pemain

Metrotvnews.com: Blizzard baru saja mengumumkan jumlah pemain Overwatch telah mencapai 30 juta pemain.



Menurut PC GAMER, pencapaian tersebut tergolong sangat baik karena baru bulan Januari kemarin Blizzard mengumumkan jumlah pemain Overwatch telah mencapai 25 juta pemain. Peingkatan sebanyak 5 juta pemain dalam waktu hanya 4 bulan tentu saja merupakan kabar baik bagi Blizzard.

More than 30 million players have charged into Overwatch!



Thanks for grouping up with us, heroes. We couldn't ask for a better team. ???? pic.twitter.com/j2lRsUtpnd