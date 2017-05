Modern Warfare Remastered Bakal Dijual Terpisah?

Metrotvnews.com: Satu-satunya cara untuk memainkan game Call of Duty: Modern Warfare Remastered adalah dengan membelu paket khusus Call of Duty: Infinite Warfare. Namun, sebuah bocoran baru mengatakan Modern Warfare Remastered segera dirilis sebagai game terpisah atau standalone dalam waktu dekat.



Menurut Gamespot, bocoran tersebut didapat dari situs retailer GameFly yang menunjukkan Modern Warfare Remastered akan dirilis sebagai game terpisah. Sayangnya, halaman di situs GameFly tersebut telah dihapus dan kini tidak bisa diakses. Bocoran tersebut mengatakan Modern Warfare Remastered rilis tanggal 30 Juni untuk PlayStation 4 dan 30 Juli untuk Xbox One.

Penjadwalan tersebut juga masuk akal karena saat ini seri game Call of Duty memang akan hadir terlebih dulu di PlayStation sebelum di platform lainnya. Hal tersebut dikarenakan Activision telah menjalin kontrak eksklusif dengan Sony terkait perilisan seri game first-person shooter tersebut.Perlu diingat berita ini masih belum dikonfirmasi oleh Activision. Meski demikian, pihak Activision memang tidak pernah mengatakan tidak akan merilis Modern Warfare Remastered sebagai game terpisah. Mereka juga belum memastikan akan merilis game tersebut.Jika bocoran ini benar, maka Modern Warfare Remastered kemungkinan besar juga akan dirilis di PC. Game tersebut juga tampaknya dijual dengan kisaran harga USD40 atau sekitar Rp520 ribu.(MMI)