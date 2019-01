10 Game Gratis Berpendapatan Terbesar di 2018

Jakarta: Kemarin Medcom.id melaporkan bahwa game gratis atau free-to-play ternyata tetap bisa memperoleh pendapatan yang sangat besar. Game gratis paling banyak ditemukan di platform game mobile.



Dikutip dari Gamesindustry.biz, firma riset SuperData juga merilis daftar game gratis yang memperoleh pendapatan besar pada tahun 2018. Game-game itu berasal dari berbagai platform.

Di posisi pertama, ada game Fortnite buatan Epic Games yang memiliki pendapatan sebesar USD2,4 miliar atau Rp34,1 triliun. Fortnite yang mengusung konsep Battle Royale ini hadir lebih dulu di konsol dan PC sebelum hadir untuk iOS dan Android.Posisi kedua diisi oleh game Dungeon Fighter Online buatan Nexon asal Korea Selatan. Game ini berhasil mendapatkan pendapatan sebesar USD1,5 miliar atau Rp21,3 triliun. Game bergenre action MMORPG ini dirilis hanya untuk platform PC.Beralih ke posisi ketiga, ada League of Legends buatan Riot Games dan Tencent yang mengusung genre populer saat ini, yaitu MOBA. Game ini mengantongi pendapatan USD1,4 miliar atau Rp19.9 triliun.Pokemon Go buatan Niantic yang terkenal lewat teknologi Augmented Reality berhasil menduduki posisi keempat dengan pendapatan USD1,3 miliar atau Rp18,5 triliun.Masih dengan jumlah pendapatan yang tidak berbeda jauh dari Pokemon Go, ada game first person shooter online yaitu Crossfire buatan Neowiz Games yang tersedia di platform PC dan Honor of Kings buatan Tencent. Di Indonesia, game itu dikenal dengan nama Arena of Valor.Posisi ketujuh diduduki oleh game Fate/Grand Order buatan Aniplex yang mengusung genre RPG di platform mobile. Aniplex diketahui masih merupakan anak usaha dari Sony Jepang. Mereka berhasil membuat game Fate/Grand Order mengantongi pendapatan USD1,2 miliar atau Rp17 triliun.Pada posisi kedelapan, ada game lama yang masih populer yaitu Candy Crush Saga King. Game buatan Activision Blizzard itu mengantongi USD1,1 miliar atau Rp15,6 triliun.Di posisi kesembilan, terdapat game Monster Strike buatan Mixi di platform mobile dan Nintendo 3DS dengan genre startegi dan pendapatan USD1 miliar atau Rp14,2 triliun. Terakhir, di posisi kesepuluh, terdapat game Clash Royale dari Supercell dan Tencent yang mengantongi hampir USD1 miliar.(ELL)