Mode Arcade Far Cry 5, Obat Jenuh Singleplayer

Jakarta: Game Far Cry 5 tampaknya paham bahwa sebuah game dengan konsep open-world sekalipun bisa membosankan, meskipun game ini juga diisi dengan beragam aktivitas dan baku tembak di dalamnya yang terbilang seru.



Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila Ubisoft kembali menghadirkan multiplayer lewat fitur Far Cry Arcade mode. Fitur pertarungan antar pemain ini sebetulnya bukan hal baru, sebab mode ini pernah dihadirkan pada Far Cry 3 di tahun 2012.

Penilaian Medcom.id terhadap alasan kehadiran fitur ini tidak salah, sebab selama permainan Anda bisa menemukan sebuah arcade machine atau mesin dingdong untuk mengakses fitur multiplayer PvP tanpa harus keluar ke menu awal atau masuk ke menu opsi lainnya.Dalam Far Cry 5 Arcade mode Anda akan disuguhkan dua jenis pertarungan yakni team deathmatch ala game FPS atau mode survival. Anda harus bersaing menjadi yang paling banyak menghabisi musuh.Tidak seperti game FPS (First Person Shooter) umumnya dan yang populer seperti Counter Strike dimana Anda harus membeli senjat dengan jumlah uang yang dimiliki melainkan Anda tinggal memilih jenis character class dan paket senjata yang sudah dikombinasikan.Dalam pertarungan FPS ini skill yang diperoleh dalam mode singleplayer lewat menu Perks masih akan berpengaruh. Apabila memiliki Perks dengan keahlian menampung banyak amunisi maka Anda tidak perlu cemas kehabisan amunisi.Atau mungkin Anda memilih Perks yang menjagokan kemampuan bergerak dan menyerang diam-diam, hal ini juga akan berpengaruh di Far Cry 5 Arcade mode.Seperti yang diketahui Perks Points bisa diperoleh dari setiap misi yang dijalankan pada single player namun kabar baiknya bisa diperoleh dari Arcade mode setiap kali Anda berhasil naik level.Artinya sebelum terjun ke mode singleplayer lebih jauh Anda bisa lebih dulu menabung Perks Point sehingga Anda cukup pede menjelajahi mode single player dengan skill karakter yang sudah maksimal meskipun langkah ini akan membuat Anda mungkin kalah ceepat dibandingkan pemain lain dalam menyelesaikan jalan cerita Far Cry 5.Menariknya, elemen arena permainan dalam mode permainan juga bisa dibuat jauh lebih menarik. Fauna yang ada di dalam game juga bisa dimasukkan sebagai salah satu elemen menarik dalam mode Far Cry 5 Arcade. Di saat Anda harus sibuk memburu pemain lain Anda juga harus siaga apabila fauna buas menerkam Anda.Sejauh ini mode multiplayer yang hadir lewat Far Cry 5 Arcade mode memang bukan yang paling terbaik di jajaran game bergenre FPS. Namun, fitur ini masih menyimpan potensi yang besar untuk menyajikan game FPS yang menghibur.Dalam game mode single player pemain juga disuguhkan misi mulai dari baku tembak di atas mobil dan termasuk di udara lewat pertarungan dogfight menggunakan pesawat sehingga mode Arcade atau multiplayer di Far Cry 5 masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi.Satu hal lagi, seluruh arena permainan dan mode pertarungan di dalamnya dibuat oleh pemain lainnya alias user generated content yang diakses lewat fitur Far Cry 5 Map editor yang nanti juga akan dibahas oleh Medcom.id.(MMI)