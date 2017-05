Jelang E3, Ubisoft Umumkan 3 Game Besar Siap Tampil 2018

Metrotvnews.com: Tahun 2018 mendatang akan menjadi tahun penting bagi Ubisoft. Tiga game besar akan dirilis oleh Ubisoft di tahun tersebut, yaitu Far Cry 5, The Crew 2, dan yang terakhir adalah seri Assassins's Creed terbaru.



Hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Ubisoft. Melalui akun Twitter resminya, Ubisoft mengumumkan tiga game tersebut dan akan menampilkannya di E3 2017 bulan depan.



Are you ready for a hefty dose of new Far Cry adventures? https://t.co/RiR9MZvSR8 pic.twitter.com/dxcHCzAKEG — Ubisoft UK (@UbisoftUK) May 16, 2017

Beyond the road… Stay with us for more high octane thrills! >> https://t.co/SAFYt3ox7l pic.twitter.com/E5BttqCFuz — Ubisoft UK (@UbisoftUK) May 16, 2017

Sharpen your blade. The Assassins will soon step out of the shadows... pic.twitter.com/nUrM4A57J0 — Assassins Creed UK (@Assassins_UK) May 16, 2017

"Dalam tiga tahun terakhir Ubisoft telah menggapai pencapaian yang luar bisa melalui berbagai game, termasuk keberhasilan dalam menghadirkan kembali Ghost Recon dan rainbow Six," ujar CEO Ubisoft, Yves Guillemot dikutip dari PC GAMER."Keberhasilan tersebut akan kami perkuat dengan merilis game baru yang masih merupakan bagian dari seri game sebelumnya, yaitu Assassin's Creed, Far Cry, dan The Crew."Belum ada informasi terkini mengenai Far Cry 5. Namun untuk The Crew 2, berbagai pengamat game memperkirakan game balapan ini akan tampil dengan beragam fitur baru mengingat seri pertamanya kurang berhasil di pasar.Sementara itu, Assassin's Creed dikabarkan akan tampil dengan latar belakang mesir kuno dan memiliki gameplay yang jauh berbeda dari seri sebelumnya.Ubisoft memang tengah tampil secara ambisius akhir-akhir ini. Tidak hanya dari segi produk, mereka juga sedang berambisi untuk mempertahankan independensinya terhadap ancaman akuisisi oleh Vivendi. Hingga saat ini, Ubisoft hanya bisa mempertahankan agar penguasaan saham Vivendi tidak melebihi 30 persen.Untuk itulah, mereka membutuhkan dukungan gamer dan penggemar dengan cara menghadirkan inovasi di berbagai judul gamenya.Ingin tahu bagaimana penampakan game baru Ubisoft nanti? Simak berita-berita mengenai E3 2017 hanya di Metrotvnews.com.(MMI)