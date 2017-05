Mengenal Beberapa Jagoan Penting di Injustice 2

Metrotvnews.com, Jakarta: Game fighting antar karakter DC Comics, yaitu Injustice 2, akan dirilis dalam waktu dekat. Injustice 2 akan tampil sangat berbeda dengan game fighting lainnya. Selain akan menampilkan berbagai karakter DC Comics. Siapa saja mereka? Berikut adalah beberapa karakternya:



1. Superman

Siapa yang tidak kenal dengan sosok manusia super ini? Karakter legendaris DC Comics yang juga sering disebut sebagai "Man of Steel" ini memang selalu menjadi bintang utama. Kali ini Superman tampil sebagai pemimpin dari salah satu pecahan Justice League. Gaya bertarungnya masih sama, yaitu mengandalkan kekuatan dan ia akan ditemani oleh Robin, Wonder Woman, Cyborg, dan Black Adam.Sama dengan Superman, superhero yang satu ini juga merupakan salah satu bintang DC Comics. Dikenal dengan nama "Dark Knight", Batman merupakan pemimpin satu pecahan lain dari Justice League. Ia merupakan figur penentang Superman dalam game ini dan bertarung dengan mengandalkan kelincahan serta taktis. Batman akan ditemani oleh Harley Quinn, Black Canary, serta koalisi Freedom Fighters seperti The Flash dan Green Lantern.Berbeda dengan Batman dan Superman yang memiliki aliansi, Supergirl dalam Injustice 2 justru akan tampil independen. Putri dari Kara Zor-El ini memiliki kekuatan yang tidak kalah hebat dengan Superman. Supergirl juga memiliki berbagai kemampuan super yang bisa digunakan untuk melumpuhkan musuhnya.Inilah karakter penjahat utama yang ada di Injustice 2. Brainiac merupakan sosok jenius yang berkeliling galaksi hanya untuk mencari pengetahuan. Saking terobsesinya dengan pengetahuan tersebut, Brainiac rela melakukan apa saja termasuk menghancurkan planet Krypton yang merupakan kampung halaman Superman. Saat ia mengetahui keberadaan Superman, ia langsung menuju Bumi untuk mengalahkannya.Meski sosoknya bukan merupakan manusia, Gorilla Grodd tidak bisa dianggap sebagai lawan yang enteng. Ia adalah pemimpin dari faksi Gorilla Grodd Society dan memiliki kekuatan super serta kemampuan telepati. Dalam Injustice 2, Grodd akan ditemani oleh Cat Woman, Bane, Captain Cold, dan para pembunuh bayaran seperti Deadshot serta Poison Ivy.Sang supervillain legendaris kembali tampil di Injustice 2. Joker yang merupakan musuh besar Batman dan Superman ini akan kembali hadir dengan sifatnya yang gila dan sangat berbahaya. Ia dikatakan akan kembali membuat kekacauan besar dan membuat seluruh karakter kewalahan dalam menghadapinya.Injustice 2 mengusung tema "Every Battle Defines You". Artinya, setiap pertarungan yang Anda lewati akan membuat karakter superhero yang Anda mainkan semakin kuat, dan berbeda dengan versi standar yang biasa ditampilkan di komik atau film. Perbedaaannya terletak di berbagai perangkat atau gear yang bisa dipasang ke tubuh karakter superhero Anda, membuatnya tampil semakin kuat.Gear tersebut didapat setiap kali Anda menyelesaikan satu pertarungan, baik menang atau kalah. Setiap gear memiliki karakteristik tersendiri yang bisa Anda sesuaikan dengan keinginan. Dengan demikian, Anda bisa menciptakan karakter super yang melebihi kemampuan superhero dan supervillain lain yang ada di dalam game ini. Tentu saja Anda harus sering mengalahkan musuh dan menggunakan kombinasi gear yang tepat.Jika Anda tertarik memainkan game ini, Metrotvnews.com bekerjasama dengan GS Shop akan membagikan game Injustice 2 versi PlayStation 4 kepada pembaca yang beruntung. Silahkan simak artikel berikut ini untuk mengetahui caranya:(MMI)