Map Editor Far Cry 5, Kreativitas dan Hiburan Tanpa Batas

Salah satu fitur menarik dari seri Far Cry terdahulu dan kembali dihadirkan pada Far Cry 5 adalah map editor.



Ya, fitur ini menyediakan tools untuk Anda berkreasi layaknya pembuat game, mulai dari mendesain peta, pergerakan tiap unsur di dalam arena permainan hingga menciptakan gaya permainan di dalamnya.

Setiap Anda mengunduh game Far Cry 5 maka Anda akan langsung mendapatkan mode Far Cry 5 Map Editor di dalamnya yang terpisah dari game. Nantinya Anda akan disajikan sebuah tools layaknya software penyuntingan video dan foto. Bedanya, Anda mendesain sebuah game dengan cara yang mudah.Tidak sepenuhnya mudah, tapi lebih tepatnya mengasyikan ketimbang pusing. Pertama, Anda akan diberikan pilihan untuk memilih latar arena permainan atau geografis yang sudah disediakan lewat beberapa preset atau lebih menariknya lagi menciptakannya sendiri dari nol.Untuk gameplay atau gaya permainan yang akan diterapkan dalam arena permainan atau map yang Anda buat Far Cry 5 menyajikan beberapa mode mulai dari solo atau singleplayer dan co-op alias multiplayer. Beberapa mode game tersebut di antaranya Assault, Outpost, Bounty Hunt, dan Journey.Di mode Assault pemain harus menghabisi setiap musuh di arena permainan, mode Outpost sama seperti yang ada di gameplay Far Cry 5 dimana pemain harus membebaskan outpost dari penjagaan musuhLalu mode Bounty Hunt menyediakan misi menelusuri dan membunuh setiap target sebelum menuju titik akhir arena permainan, dan mode terakhir Journey yang menyediakan arena permainan penuh teka-teki yang harus dipecahkan.Pada mode co-op atau multiplayer Far Cry 5 menyediakan mode single dan team Deathmatch yang menyuguhkan gameplay ala multiplayer FPS (first person shooter) untuk arena permainan yang Anda buat.Pihak Ubisoft juga telah menyediakan ribuan aset berupa objek beda yang bisa digunakan untuk menghiasi dan menciptakan arena permainan sesuai imajinasi pemain. Ubisoft menyediakan beragam aset dari game lain yang mereka buat yakni Far Cry 4, Far Cry Primal, Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Unity dan Watch Dogs.Untuk NPC yang dibekali teknologi kecerdasan buatann atau AI, Far Cry 5 Map Editor menyediakan beragam NPC tidak hanya manusia tapi juga binatang sehingga Anda tetap bisa menyediakan kejutan berupa hewan buas yang bisa menyerang pemain termasuk menyediakan kendaraan untuk mengeksplorasis sekaligus menyerang pemain lain.Tentu saja kecerdasan buatan karakter di dalam game tersebut juga bisa dikustomisasi pengguna, misalnya membuat karakter NPC melakukan patroli secara berpola sehingga memberikan tantangan bagi arena permainan yang dibuat.Setelah menciptakan arena permainan dan gameplay di dalamnya, Anda juga masih bisa menambahkan beragam bunyian dan dan efek terhadap kondisi permainan sehingga arena permainan yang Anda mampu menyajikan hiburan yang utuh.Setiap arena permainan Anda bisa diunggah dan dimainkan bersama dalam mode Far Cry 5 Arcade sehingga mendapatkan penilaian dari komunitas Far Cry 5.