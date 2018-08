Orangtua di Amerika Rela Bayar Guru Les Game Fortnite

Jakarta: Battle Royale menjadi salah satu genre game yang tengah populer dengan Fortnite dan PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) sebagai pengusung dua genre ini.



Dikutip dari New York Post, ada orangtua yang rela mencari guru les atau pelatih serta membayar mahal untuk anaknya agar mampu memainkan game tersebut.



Amerika Serikat memang dikenal sebagai salah stau pasar terbesar Fortnite garapan Epic Games, sehingga game tersebut semacam game wajib sehari-hari di kalangan anak muda.



Ally Hick salah satu orangtua di Amerika Serikat yang sudah menggunakan jasa guru les atau tutor game Fortnite. Dia menyebutkan bahwa anaknya yang berusia 10 tahun sudah mendapatkan les intensif sebanyak empat jam per minggu untuk anaknya menjadi ahli dalam game tersebut.



"Anda tidak boleh cuma bisa memainkan game Fortnite, tapi juga harus menguasainya dengan baik. Bayangkan, anak itu mendapatkan tekanan semacam ini dari lingkungan sekolahnya," ungkapnya.



Orang tua yang lain, Nick Mennen mengaku anaknya yang berusia 12 tahun kesulitan meningkatkan kemenangan di game Fortnite dari 10 kali menjadi 20 kali.



Para orangtua di Amerika Serikat menggunakan jasa guru les game Fortnite untuk anaknya rata-rata rela membayar USD20 atau setara Rp289 ribu per jam untuk sesi les game Fortnite.



Melihat fakta ini, tidak mengherankan apabila PUBG tampak tidak begitu populer di Amerika Serikat, apabila dibandingkan di Asia khususnya untuk game mereka yang hadir dengan versi mobile di smartphone.

(MMI)