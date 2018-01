Monster Hunter: World Versi PC Mundur, PS4 Aman

Jakarta: Capcom tengah menyiapkan game terbarunya yang akan dirilis pada 26 Januari 2018. Game terbaru mereka itu adalah Monster Hunter: World yang merupakan franchise terbaru dari game Monster Hunter yang pertama kali dirilis sejak 2004.



Kabar ini dilaporkan oleh GameRant yang sudah mendapatkan informasi resmi dari pihak Capcom. Sayangnya, belum ada kejelasan kapan game PC (Windows) dirilis. Produser Monster Hunter: World Ryozo Tsujimoto memastikan PS4 akan lebih dulu menjajal game tersebut.

#MHWorld is currently being optimized for PC and is planned for an Autumn 2018 release! pic.twitter.com/82JUC6iIMC