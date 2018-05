Jajaran Game Terbaru Pokemon Demi Dongkrak Nintendo Switch

Jakarta: Nintendo memastikan akan ikut tampil di ajang E3 2018 pada 12 Juni. Sejauh ini memang beum ada informasi resmi terkait konten yang akan dipresentasikan. Kabar gembiranya, Nintendo telah mengumumkan jajaran game Pokémon terbaru.



Tentu saja jajaran koleksi game Pokémon terbaru ini masih untuk konsol Nintendo Switch, tapi dibuat bisa terintegrasi dengan Pokémon Go. Dua game yang akan dirilis pada bulan November nanti adalah Pokémon: Let's Go, Pikachu! dan Pokémon: Let's Go, Eevee!

Kedua game ini mengusung gaya gameplay yang masih sama seperti gaya game RPG Pokemon terdahulu, dengan tampilan grafis yang modern atau 3D seperti game saat ini. Pemain juga akan masih bertualang di kota Kanto Region yang menjadi rumah bagi 151 jenis Pokémon.Director Game Freak Junichi Masuda yang memimpin tim developer game ini menuturkan bahwa kedua game tersebut terinspirasi dari game Pokémon klasik seri Pokémon Yellow. Tujuan mereka mengangkat kembali game klasik Pokémon adalah untuk menarik perhatian gamer generasi muda.Menariknya kedua game ini hadir dengan fitur co-op multiplayer dan terintegrasi dengan game Pokémon Go. Bahkan, Joy-Con Switch bisa digunakan untuk memainkan game ini dengan mode layaknya Pokémon Go, yang sebetulnya memadukan kemampuan sensor gerakan ala Nintendo Wii,Sebagai tambahan Nintendo juga merilis aksesoris bernama Poke Ball yang berfungsi layaknya Joy-Con saat memainkan game di Switch.Dalam video yang dirilis Nintendo, Poke Ball juga bisa digunakan mengajak Pokémon di dalam game berjalan-jalan, jadi setiap Poke Ball di gerakkan maka akan terdengar suara reaksi dari Pokémon yang sudah disimpan di dalamnya lewat game di mode Switch.Tidak sampai disitu saja, kemarin Nintendo juga sudah merilis game Pokémon dengan tampilan ala Minecraft, yakni Pokémon Quest yang dinilai memberikan tampilan lebih menggemaskan serta gaya permainan yang lebih simpel.Game ini dirilis di Switch kemarin dan akan menyusul ke versi mobile untuk Android dan iOS di Juni 2018.(MMI)