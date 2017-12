Faksi Firaun Siap Ikut Berperang di Total War: Warhammer 2

Jakarta: Creative Assembly baru saja mengumumkan konten baru untuk game Total War: Warhammer 2.



Rise of The Tomb King akan menghadirkan faksi baru dan akan ikut berperang bersama faksi lainnya di dunia Warhammer. Faksi baru yang bernama Tomb King ini digambarkan sebagai faksi dengan nuansa legenda Mesir Kuno.

Dalam cuplikan videonya, Tomb King diperlihatkan sebagai sosok yang pada awalnya tidak mengganggu jalannya peperangan karena sedang "tertidur" di makamnya. Suatu saat, sekumpulan pasukan Dark Elf datang dan tidak sengaja membangkitkan pasukan Tomb King yang kemudian berambisi untuk mengembalikan kejayaan kerajaannya dan menguasai dunia.Cuplikan video DLC ini juga memperlihatkan berbagai unit unik yang terdapat di faksi Tomb King. Selain pasukan tengkorak, faksi Tomb King juga memiliki pasukan berkuda dengan tampilan seperti halnya Chariots pada zaman Mesir Kuno.Salah satu unit paling menarik adalah sosok mirip Firaun raksasa yang bisa mengeluarkan laser dari matanya. Pihak Creative Assembly mengatakan DLC ini tidak akan menghadirkan campaign baru.Meski demikian, akan ada beberapa misi tambahan untuk setiap campaign di faksi lainnya. DLC Rise of The Tomb King sendiri bakal dirilis pada tanggal 23 Januari 2018 mendatang.(MMI)