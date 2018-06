Begini Gaya Main Tom Clancy's The Division 2

Jakarta: Ubisoft akhirnya memamerkan game teranyar dari franchise Tom Clancy’s The Division 2. Dalam ajang pameran E3 2018, mereka memberikan gambaran lebih jauh mengenai apa saja yang akan tampil dalam game tersebut.



Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa Ubisoft bersama Massive Entertainment akan membawa sejumlah perubahan.

Tom Clancy’s The Division 2 bakal menggunakan latar tempat baru. Mengambil waktu tujuh tahun setelah kejadian di seri pertama, tepatnya di kota New York, The Division 2 akan membawa pemain ke Washington D.C.Tugas agen The Division kali ini adalah mencegah Washington D.C jatuh ke tangan yang salah. Apa yang menjadi pembeda adalah lingkukan permainan kali ini terlihat lebih kacau, dan yang paling menarik adalah kehadiran latar tempat baru seperti hutan kecil.Pada gameplay di bawah ini, Anda bisa melihat Tom Clancy’s The Division 2 masih membawa gaya bertarung yang sama, yaitu unsur RPG dengan pertempuran dinamis yang mengutamakan menyerang dari balik perlindungan.Ada faksi baru yang akan memiliki persenjataan lebih kuat, dan musuh yang akan muncul akan lebih berani bergerak. Pihak Ubisoft menyebutkan mereka membawa tiga job baru yang lebih terfokus pada spesialisasi senjata, tak lupa dengan skill baru.Salah satu mode baru dari The Division 2 adalah Raid, yang bisa menghadirkan delapan pemain sekaligus. Selain itu, mode dark zone juga akan kembali, tetapi belum diketahui apakah Ubisoft akan ikut membenamkan Battle Royale, mengingat konsep itu sedang populer belakangan ini.Untuk tahun pertama, Ubisoft akan menggratiskan semua konten tambahan untuk The Division 2, sehingga tidak aka nada perbedaan signifikan untuk semua pemain.Tom Clancy’s The Division 2 dijadwalkan meluncur 15 Maret 2019 untuk PC, Xbox One, dan PlayStation 4.(MMI)