Ubisoft Janji Pamer Tiga Game Baru di E3 2018

Jakarta: Ajang E3 2018 bakal digelar 12 Juni 2018. Beberapa minggu belakangan sudah banyak rumor tentang game yang akan dirilis oleh beberapa publisher.



Kali ini kabar datang dari Ubisoft. Dikutip dari Gamespot, mereka akan memperkenalkan tiga game terbaru di ajang tersebut.

Disebutkan Ubisoft akan memamerkan The Crew 2 dan The Division 2 yang akan dirilis di tahun fiskal yang berakhir di tanggal 31 Maret 2019. Seperti yang sudah diketahui, The Crew 2 merupakan game open-world racing yang tidak sebatas menggunakan kendaraan mobil.Untuk game tersebut Medcom.id telah mendapatkan informasi resmi bahwa The Crew 2 akan dirilis pada 29 Juni 2018. Sementara The Division 2 merupakan sekuel dari seri pertama yang berhasil berkontribusi terhadap komunitas gamer Ubisoft, sekaligus memenuhi permintaan penggemar The Division.Pada bulan Maret lalu, Creative Director Massive Entertainment Julian Gerighty yang digandeng Ubisoft untuk menggarap The Division 2, sudah memastikan bahwa game tersebut akan tampil di ajang E3 2018.Kembali ke satu game lagi yang masih misterius. Belum ada petunjuk mengenai satu game yang akan ikut dipamerkan di E3 2018. Pihak Ubisoft sudah menegaskan bahwa game Skull & Bones baru akan dirilis di tahun fiskal selanjutnya, tahun 2019.Skull & Bones merupakan game open-world dengan gameplay naval battle seperti yang disajikan Assassin's Creed: Black Flag. Beberapa orang menduga bahwa satu game misterius yang akan dirilis oleh Ubisoft adalah seri terbaru dari Splinter Cell setelah tokoh utamanya, Sam Fisher, hadir dalam sebuah misi khusus di game Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands.(MMI)