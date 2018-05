Jelang Peluncuran, EA Rilis Teaser Battlefield V

Jakarta: Penggemar Battlefield tinggal menunggu hari untuk segera mengetahui penampakan Battlefield V, yang akan diluncurkan ke publik pada tanggal 23 Mei 2018 nanti.



EA tahu betul betapa besar gamer yang penasaran, sehingga beberapa jam lalu mereka merilis sebuah teaser Battlefield V lewat akun resmi Twitter. Sayangnya, video yang merupakan game footage tersebut berdurasi beberapa detik saja.

Shhh... not long now.

Tune in for the #Battlefield V reveal on May 23: https://t.co/kpTnOyxuxr pic.twitter.com/zzIwGi0Y1w