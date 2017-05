Inikah Tampilan Xbox Project Scorpio?

Metrotvnews.com: Beberapa developer game konsol dikabarkan telah menerima unit Xbox Project Scorpio versi awal agar mereka bisa menguji game yang sedang dikembangkan secara langsung.



Menariknya, di bagian bawah konsol ini terdapat sebuah LCD mungil yang berfungsi sebagai framerate counter atau penunjuk besaran framerate. Tujuannya tentu saja agar developer bisa melihat secara keseluruhan performa game yang sedang dikembangkannya.

Setelah tampilan Project Scorpio tersebut bocor di internet, gamer justru ingin framerate counter tersebut juga dihadirkan di versi konsumennya, yang diperkirakan akan dipamerkan pada ajang E3 2017 bulan depan. Beberapa gamer bahkan mengatakan rela untuk membayar lebih mahal demi fitur framerate counter tersebut.Menurut GamesRadar, sebenarnya fitur framerate counter pada konsol versi developer kurang berguna. Pasalnya, para developer sudah memiliki metode masing-masing untuk menghitung performa di dalam game yang sedang dikembangkannya. Pertanyaannya, apakah Project Scorpio akan mirip seperti konsol versi developer kali ini?Jika diperhatikan, konsol Project Scorpio versi developer kali ini memiliki tampilan layaknya Xbox One. Hanya saja, ia terlihat memiliki ukuran lebih besar dan memiliki tombol yang lebih banyak. Selain itu, terdapat juga tiga port USB di bagian depan. Entah apa saja fungsinya, yang jelas konsol ini memang terlihat sangat menjanjikan.Project Scorpio merupakan konsol baru Microsoft yang akan tampil dengan dukungan 4K gaming dan virtual reality. Xbox Head, Phil Spencer, bahkan mengatakan bila konsol Xbox terbaru ini akan hadir sebagai konsol paling bertenaga yang pernah ada hingga saat ini.Project Scorpio akan menyematkan hardware bertenaga tinggi dengan prosesor 8 core, dan GPU khusus yang memiliki kemampuan pemrosesan hingga 6 TFLOPS. Dengan hardware tersebut, Project Scorpio bisa menghadirkan 4K gaming dan VR gaming berkualitas tinggi dengan lancar. Istimewanya lagi, konsol ini akan mendukung semua game Xbox One dan Xbox One S.Konsol ini dikabarkan akan tampil pada ajang E3 2017 bulan depan.(MMI)