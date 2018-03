Ubisoft Pastikan The Crew 2 Rilis 29 Juni

Jakarta: Ubisoft mengumumkan The Crew 2 akan dirilis pada tanggal 29 Juni 2018, setelah sebelumnya di tahun lalu dikabarkan rilis tanggal 16 Maret.



Hal tersebut sebenarnya tidak mengherankan, mengingat Ubisoft saat ini memang sudah memiliki banyak sekali franchise game yang sedang diluncurkan. Pada The Crew 2 game ini masih hadir dengan konsep yang sama yakni open-world racing.

Ubisoft menyatakan bahwa di tanggal 29 Juni 2018 nanti game tersebut akan dirilis bersamaan untuk PS4, Xbox One, dan PC. Game ini juga masih mengadopsi jalanan dan kondisi geografis Amerika Serikat sebagai arena balapan.Untuk mengobati kekecewaan penggemarnya karena tanggal rilis yang mundur, Ubisoft telah menyiapkan The Crew 2 Motor Edition sebagai edisi spesial bagi para penggemarnya yang bisa dipesan mulai dari saat ini.Pada paket The Crew 2 Motor Edition tersedia keping game The Crew 2 Gold Edition, 4 stiker, steelbook, USA Roadmap versi The Crew 2, dan pelat nomor yang kustomisasi yang ditujukan khusus untuk gamer di kawasan Amerika Serikat.Selain itu di dalam game yang dimainkan juga akan terdapat bonus vehicle, outfit, dan konten season pass spesial yang tidak didapatkan dalam pembelian The Crew 2 diliuar Motor Edition. Bagi penggemar yang melakukan pre-order akan mendapatkan konten kendaraan spesial.Di antaranya Ford F-150 RAPTOR Race Truck 2017, Pilatus PC-21 Air Race Edition 2002, dan Abarth 500 Monster Truck Edition 2008.(MMI)