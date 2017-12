Ubisoft Kembali Pamer Kerennya Beyond Good and Evil 2

Jakarta: Ubsioft kembali memamerkan game Beyond Good and Evil 2.



Melalui sebuah cuplikan video terbaru, game yang hadir secara mengejutkan di E3 2017 kemarin tersebut kini memperlihatkan proses pengembangan animasi yang terdiri dari kru kapal luar angkasa dan karakter yang bakal bisa dimainkan di dalam game ini.

Berebeda dengan kebanyakan game AAA yang lebih memilih untuk merahasiakan proses pengembangannya, Ubisoft Montpellier lebih memilih untuk membuka semua proses pengembangan game ini kepada publik.Hal tersebut sengaja dilakukan agar dalam proses pengembangannya game ini bisa melibatkan pemain dan komunitas."Tujuan kami memang membuat game ini tetap panas dan kami akan terus memeprlihatkan proses pengembangannya kepada publik," ujar Lead Designer Beyond Good and Evil 2 Michel Ancel."Kami juga akan fokus mengembangkan motivasi pemain ketika memainkan game ini. Anda adalah seorang bajak laut luar angkasa dan dalam game ini terdapat beragam karakter yang bisa dimainkan. Semua latar belakang dan sifatnya harus dipikirkan secara matang."Ancel juga memperlihatkan bagaimana tampilan Beyond Good and Evil selama dalam masa pengembangan. Game ini masih diperlihatkan sebagai game dengan skala yang sangat besar.Game ini juga diperlihatkan akan memiliki berbagai jenis pesawat dengan model yang berbeda-beda. Ancel memang belum mengkonfirmasi apakah pihaknya akan menghadirkan fitur modifikasi kapal, namun melihat dari presentasi kali ini, fitur tersebut sepertinya mungkin akan dihadirkan.Beyond Good and Evil 2 masih dalam tahap pengembangan dan sepertinya tanggal rilisnya masih sangat lama. Dari semua yang diperlihatkan hingga saat ini, game ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi game paling inovatif.(MMI)