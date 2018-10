Ketahuan Curang, Tim CS:GO India Didiskualifkasi dari Kompetisi Internasional

Jakarta: Kompetisi kelas internasional tidak mengurungkan niat seorang atlet esport untuk berbuat curang, misalnya kasus yang menimpa tim CS:GO asal India yakni OpTic India.



Dikutip dari PC GAMER, salah satu personil tim tersebut ketahuan curang dalam kompetisi eXTREMESLAND Asia yang memperebutkan hadiah USD100.000 atau senilai Rp1,5 miliar, dan berakibat satu tim didiskualifkasi.

The exact moment when admins at #eXTREMESLAND2018 caught forsaken and he attempted to delete the hack pic.twitter.com/rZG7aYBdbD