Assassin's Creed Odssey Lanjutkan Kisah Legacy of the First Blade

Jakarta: Desember lalu, Assassin's Creed Odyssey kedatangan chapter pertama Legacy of The First Blade, yaitu The Hunted, yang berfokus kepada pertemuan Alexios dan Kassandra dengan sosok Assassin pertama pengguna Hidden Blade, Darius asal Persia.



Kini Ubisoft kedatangan chapter keduanya, yaitu Shadow Heritage. Melanjutkan perjuangan Darius dan protagonis Assassin's Creed Odyssey menghancurkan pengaruh Order of the Ancient dari Persia yang memburu Darius.

Dalam Shadow Heritage, keduanya akan berhadapan dengan sosok perempuan jahat yang diduga memimpin pasukan terkait Order of the Ancient yang dijuluki The Tempest dan menguasai penduduk di kota pelabuhan Achaia.Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dalam Shadow Heritage, permainan game akan beralih dari darat ke pertempuran laut. The Tempest diketahui memiliki sebuah rencana, termasuk sebuah senjata rahasia baru yang digunakan pada kapal.Senjata tersebut diperlihatkan sebagai sebuah penyembur api yang bisa digunakan untuk membakar kapal musuh dari bagian depan kapal pemain. Efek yang dihasilkan sebanding dengan panah atau tombak api yang tersedia.Dari informasi yang diperoleh, untuk mengakses misi Shadow Heritage, pemain harus sudah menyelesaikan The Hunted dari Legacy of the First Blade. Pemain juga harus mencapai level karakter tertentu untuk menyesuaikan tingkat kesulitan yang disajikan.Chapter kedua dari DLC ini disebut menjanjikan jalan cerita segar untuk Assassin's Creed Odyssey. Konten ini menyelami lebih dalam kisah sosok Darius, karakter Assassin pertama sebelum ordo Persaudaraan Assassin terbentuk.(MMI)