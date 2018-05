Ini Jajaran Game yang Dibawa Ubisoft ke E3 2018

Jakarta: Ubisoft akan menggelar konferensi khusus dalam ajang E3 2018 di Los Angeles, Amerika Serikat. Persisnya, Ubisoft akan menggelar acara khusus sehari sebelumnya.



Pada tanggal 11 Juni nanti, Ubisoft akan memamerkan update dari beberapa game yang telah dibeberkan, di antaranya adalah Tom Clancy's The Division 2, Beyond Good & Evil 2, Skull and Bones, Starlink: Battle for Atlas, dan Transference.

Ubisoft juga menyatakan akan mengumumkan konten terbaru dari game For Honor. Mereka juga masih menyimpan beberapa kejutan untuk acara puncak E3 2018.Banyak pihak yang berharap bahwa misteri kejutan itu merupakan pengumuman terkait seri terbaru Splinter Cell yang sudah lama absen dan sempat muncul di salah satu misi Ghost Recon: Wildlands.Seperti yang sudah diketahui, The Division 2 menjadi jawaban Ubisoft atas permintaan penggemarnya untuk merilis kelanjutan dari game ini. Ubisoft akhirnya memilih untuk tidak terus menyajikan DLC untuk The Division pertama tapi menghadirkan cerita baru yang masih menyambung.Kabar yang beredar sebelumnya bahwa The Division 2 akan dirilis pada tahun fiskal 2019. Di E3 2018 nanti The Division 2 akan mendapatkan penjelasan secara detil.Beyond Good and Evil 2 juga akan mendapatkan gambaran yang lebih detil bahkan demo khusus setelah tahun lalu Ubisoft menyatakan game ini sedang di garap.Skull and Bones yang terinspirasi dari naval battle seperti Assassin's Creed: Black Flag juga akan kembali unjuk pamer di ajang E3 2018. Kemungkinan besar di ajang tersebut Ubisoft akan memberikan update proses pembuatan game ini karena sebelumnya mereka telah menyatakan bahwa Skull and Bones akan dirilis pada tahun fiskal 2019-2020.Starlink: Battle for Atlas yang sempat dipamerkan trailer-nya di ajang E3 2017 kemungkinan besar akan mendapatkan tanggal rilis tahun ini dan diumumkan pada ajang E3 2018 nanti.Tahun lalu diperlihatkan bahwa game perang berlatar spaceship ini memiliki fitur toys-to-life. Mainan pesawat Starlink yang terpasang di atas controller bisa dimodifikasi dan terhubung langsung ke dalam game.Sementara Transference merupakan game VR yang sudah sempat diperkenalkan di ajang E3 2017. Game ini digarap studio Spectrevision milik aktor Elijah Wood.Dalam trailer perkenalannya tahun lalu digambarkan bahwa game ini mengusung tema psychological yang tampak sebagai game sekaligus film.(MMI)