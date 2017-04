Call of Duty: WWII Beraksi 3 November?

Metrotvnews.com: Bocoran baru Call of Duty: WWII kembali beredar. Sebuah situs bernama CharlieIntel baru saja memberikan bocoran bahwa game ini akan memiliki mode co-op. Bocoran tersebut diklaim didapat dari materi cetak yang belum dipublikasikan.



Sesuai dengan perkiraan sebelumnya, dalam bocoran kali ini Call of Duty: WWII juga dikatakan akan menampilkan aksi para prajurit sekutu dalam misi pendaratan di Normandia atau yang lebih dikenal dengan nama D-Day.

Tidak hanya itu, bocoran kali ini menyebutkan akan menghadirkan gameplay Call of Duty klasik ke dalam game Call of Duty: WWII.Bocoran mengenai misi campaign pada game ini juga ditampilkan. Dalam deskripsinya, mode campaign akan menampilkan kisah persaudaraan di antara para prajurit Perang Dunia II yang berusaha untuk menjatuhkan tirani Nazi Jerman. Mode campaign ini juga menjanjikan pengalaman bermain sinematik yang diklaim hanya bisa dihadirkan di seri game Call of Duty.Selain materi di atas, bocoran kali ini juga memberitahu kapan game ini akan dirilis. Menurut CharlieIntel, Call of Duty: WWII akan hadir per tanggal 3 November 2017 mendatang. Sesi "Private Beta" juga akan segera hadir bagi gamer yang telah melakukan pre-order.Pihak Activision sendiri baru akan merilis cuplikan perdana game ini tanggal 26 April besok.(MMI)