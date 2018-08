Tencent Sibuk Garap Ragnarok Online Mobile

Jakarta: Tencent bukan hanya menjagokan game PUBG Mobile sebagai game populer. Mereka ternyata tengah menyiapkan game mobile berbasis game Ragnarok Online yang dirilis pertama kali tahun 2002.



Dikutip dari MMOCulture, dalam acara ChinaJoy 2018 sebuah expo industri digital dan game di Tiongkok, Tencent mengumumkan kehadiran mobile game terbaru berjudul Ragnarok Online: Love At First Sight.

Game ini digarap oleh Tencent bersama Dream, dan Huanle Entertainment. Dream sendiri merupakan studi pengembang game yang juga mengembang game mobile seblumnya yaitu Ragnarok Online: Guardians of Eternal Love.Tencent juga sudah menyiapkan situs khusus untuk tautan game ini dan di dalamnya tersedia sebuah video yang berisi gameplay dari Ragnarok Online: Love At First Sight.Secara umum, sistem permainan yang disajikan masih seperti game terdahulu, yakni karakter memiliki dua level yang harus ditingkatkan, yaitu Base Level dan Job Level dengan tampilan grafis 3D yang dilenghkapi dengan sistem pergantian waktu dan cuaca..Pemain masih akan menemukan beragam kota-kota dari arena permainan khas Ragnarok Online, termasuk beragam monster serta pembagian kelas karakter bahkan hingga intem in-game yang bisa digunakan.Gameplay RPG yang disajikan juga masih akan mendukung pertarungan melawan mosnter dalam sistem grup atau klan termasuk pertarungan antara pemain atau klan yang dikenal dengan mode PvP atau War Clan.Sistem kontrol atau kendali permainan jelas tampil serupa sistem kontrol di game MOBA yang populer saat ini. Layar di sebelah kanan tersedia thumbstick untuk mengarahkan arah sementara di sisi kanan terdapat kontrol serang dan beragam jenis skill atau jenis serangan.Sejauh ini, belum ada informasi tanggal game ini akan dirilis di negara asalnya termasuk dirilis untuk global. Apabila sudah dirilis, mungkin game ini akan lebih banyak dimainkan oleh generasi gamer yang menikmati kejayaan game Ragnarok Online saat pertama kali dirilis di PC.(MMI)