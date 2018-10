CD Projekt Red dan Penulis The Witcher Bertengkar Soal Royalti?

Jakarta: Kesuksesan franchise game The Witcher tampaknya mulai terusik setelah kini pihak pubisher sekaligus developer dan penulis asli novel The Witcher mulai bertengkar.



Dikutip dari laporan VG247, pertengkaran ini soal royalti yang diajukan penulis novel The Witcher Andrzej Sapkowski. Sang penulis dari novel yang terbit tahun 1986 tersebut kini menuntut royalti atas seluruh franchise trilogi game The Witcher.

Disebutkan bahwa Sapkowski meminta hak royalti atas nilai sebesar USD16 juta, setara Rp240 miliar untuk trilogi. Namun, kabar terakhir atas gugatan tersebut ditolak oleh pihak CD Projekt Red.CD Projekt Red yang mengadaptasi novel The Witcher dan membuat game The Witcher di tahun 2007 mengklaim bahwa saat itu Sapkowski sepakat hanya menerima royalti dari seri pertama trilogi game The Witcher.Klaim CD Projekt Red cukup beralasan karena mereka mengaku telah membeli hak cipta The Witcher dari Sapkowski sehingga mereka tidak mempunyai utang yang harus dibayar kepada penulis novel The Witcher.Seajuh ini kedua pihak sudah merilis pernyataan yang mengklaim argumen satu sama lain. Belum diketahui secara jelas akhir dari permasalahan royalti tersebut yang tampaknya akan berujung pada meja hijau.(MMI)